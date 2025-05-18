الرياضة

الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1446 هـ      18 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد بن مرضاح- جدة
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وذلك بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025م، بحضور مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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