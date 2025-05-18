الرياضة الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي

خالد بن مرضاح- جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير ⁧سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، وذلك بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025م، بحضور مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.