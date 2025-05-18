أمير المنطقة الشرقية يفتتح “أرينا الخبر”

البلاد- الدمام

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، “أرينا الخبر” التابعة لشركة معارض الظهران الدولية. واطّلع سموّه على مرافق المشروع، مشيدًا بماتضمنه من تجهيزات حديثة، وإمكانات تقنية متقدمة تعكس التطور المتسارع في صناعة المعارض والفعاليات بالمملكة، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تُجسد مستهدفات التنمية الاقتصادية والسياحية، وتسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كمحور رئيس لاستقطاب الفعاليات بمختلف أنواعها. وثمّن رئيس مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية عبدالله الفوزان، دعم سمو أمير المنطقة الشرقية واهتمامه وتشجيعه للمشاريع الطموحة، بما يحقق للمنطقة ميزة نوعية، وقيمة عالية، ومكانة ريادية على المستويين المحلي والعالمي، وحرصه على تمكين المبادرات التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير صناعة المعارض والفعاليات. وبيّن الفوزان أن مبنى “الأرينا” يعد المشروع الأول الذي تم الانتهاء منه ضمن مشاريع التوسعة الرابعة اعتمدها مجلس الإدارة، التي تتضمن مشروع توسعة القاعات (7 و8) بمساحة 18,000 متر مربع، وقاعة أفراح تضاهي كبرى قاعات الأفراح في المملكة من حيث السعة والتصميم، وفندقًا من فئة الأربع نجوم بسعة 180 غرفة وجناحًا، ومنطقة تجارية تحتوي على مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تخدم زوّار مركز المعارض، ومن المقرر -بمشيئة الله- الانتهاء من بقية مشاريع التوسعة الرابعة تباعًا حتى عام 2028م. وأضاف أن مشروع “أرينا الخبر” يُعد خطوة مهمة في مسيرة تطوير صناعة المعارض، وتنويع مجالات استضافة مختلف أنواع الفعاليات والمناسبات الاقتصادية، والثقافية، والترفيهية، والسياحية، والاجتماعية، مشيرًا إلى أن “أرينا الخبر” تتسع لـ 7,500 مقعدٍ، ضمن مساحة تبلغ نحو 13,000 متر مربع، وتضم 12 شرفة خاصة بكبار الزوار، ومجلسًا، ومركزًا إعلاميًا، إضافة إلى خدمات مساندة، لتكون بذلك منشأة متكاملة مصممة لاستضافة كبرى الفعاليات.