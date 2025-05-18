أمير القصيم يطّلع على جهود فرع الهلال الأحمر ويشيد بالمؤشرات التشغيلية والتدريبية

البلاد – بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد الخضر، الذي قدّم لسموه التقرير الشامل حول المؤشرات التشغيلية والتدريبية والمبادرات الخاصة بالفرع لعام 2024.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات الهيئة بالمنطقة، التي تضمنت تسجيل مؤشر الرضا بنسبة 95%، ووجود 30 مركزًا إسعافيًا، و33 فرقة إسعافية ميدانية، فيما بلغ عدد التقارير الإسعافية الصادرة 38,363 تقريرًا، إضافة إلى مباشرة الإسعاف الجوي لـ 185 بلاغًا، ليصل إجمالي البلاغات المستقبلة إلى أكثر من 45 ألف بلاغ خلال الفترة الماضية.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما حققته فرع الهيئة من مؤشرات نوعية تعكس جاهزيتها وكفاءة كوادرها، منوهًا بجهودها في تعزيز سرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية بجودة عالية، مظهرًا دعمه الدائم للمبادرات كافة التي تسهم في حفظ الأرواح وسلامة المواطنين والمقيمين.