الرياضة غياب رايكوفيتش عن نهائي كأس الملك.. صداع يؤرق الاتحاد

البلاد- جدة

يواجه نادي الاتحاد إمكانية غياب حارس مرماه، الصربي بريدراج رايكوفيتش في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حين يلتقي “العميد” فريق القادسية في مواجهة منتظرة. ومن المقرر أن يخضع رايكوفيتش لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لتسريع عملية شفائه، وزيادة فرص لحاقه بالنهائي الكبير. ويسعى الجهازان الطبي والفني في الاتحاد إلى تهيئة الحارس ليكون جاهزًا في الوقت المناسب، حيث يمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق هذا الموسم. وكانت الإصابة العضلية التي عانى منها رايكوفيتش سابقًا قد تجددت خلال مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي، التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف. من المنتظر أن يغيب رايكوفيتش عن الجولتين المقبلتين في الدوري، أمام كل من الشباب وضمك، في ظل خضوعه للعملية الجراحية وبرنامج التأهيل. وتبقى مشاركته في نهائي كأس الملك رهينة بتطورات حالته الصحية خلال الأيام المقبلة. ويُعد رايكوفيتش من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب هذا الموسم، حيث لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الفريق الدفاعي. ويمثل غيابه المحتمل عن النهائي ضربة قاسية لطموحات الاتحاد في التتويج باللقب الغالي، في ظل أهمية المباراة وأمام خصم قوي مثل القادسية.