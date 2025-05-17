غوتيريش يدعو لوقف النار.. مشروع إسباني لإنهاء الحصار الإنساني على غزة

البلاد – بغداد

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نية بلاده التقدم بمشروع قرار للأمم المتحدة لإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة، مطالباً بوقف “دوامة العنف”، معتبراً أن “أرقام القتلى في غزة غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي”، داعياً إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين. كما أشار إلى دعمه لمؤتمر السلام الذي ترعاه السعودية وفرنسا بهذا الشأن.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته خلال القمة العربية اليوم في بغداد إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن شن ضربات مكثفة على القطاع في إطار توسيع المعركة. وتأتي دعوة غوتيريش وسط أزمة إنسانية متفاقمة في غزة ورفض دولي متزايد لسياسة التهجير والإجراءات الإسرائيلية في القطاع.