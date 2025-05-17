شاهد| الفيحاء يعبر الأخدود ويضمن البقاء في روشن

البلاد- جدة
فاز فريق الفيحاء على الأخدود بثنائية، في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن.
سجل هدفي الفيحاء كل من رينزو لوبيز، وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 87، و90+2 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 36 ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، ويضمن البقاء ضمن أندية المسابقة.
في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير بترتيب دوري روشن السعودي، وبات على حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى يلو.
هدددددف!⚽️
رينزو لوبيز يسجل أول الأهداف للفيحاء في الدقائق الأخيرة ⚽️🔥
الفيحاء 1 × 0 الأخدود #دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/TiuTJkL3an
— SSC (@ssc_sports) May 17, 2025
هدددددف!⚽️
مرور وهدف ثاني رائع للفيحاء عن طريق ساكالا ⚽️🔥
الفيحاء 2 × 0 الأخدود #دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/2pLyqUdmXA
— SSC (@ssc_sports) May 17, 2025