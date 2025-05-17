الرياضة

شاهد| الفيحاء يعبر الأخدود ويضمن البقاء في روشن

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1446 هـ      17 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق الفيحاء على الأخدود بثنائية، في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن.

سجل هدفي الفيحاء كل من رينزو لوبيز، وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 87، و90+2 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 36 ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، ويضمن البقاء ضمن أندية المسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة في المركز قبل الأخير بترتيب دوري روشن السعودي، وبات على حافة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى يلو.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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