تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الخلود في دوري روشن

استقر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، على تشكيل فريقه لمواجهة الخلود، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويستقبل الأهلي ضيفه الخلود، مساء اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشباب، ويحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، وحال فوزه فإنه سيتساوى مع النصر صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد “64 نقطة” قبل جولتين من النهاية.
في المقابل يسعى الخلود لحسم بقائه في دوري روشن إذ يحل في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.
ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدوارد مندي
خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد
خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسي – جابري فيجا
خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان – إيفان توني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م