المجتمع السباعي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله- تعالى- الزميل الإعلامي أسامة أحمد السباعي رئيس تحرير صحيفة المدينة الأسبق. وقد تمت الصلاة عليه فجر اليوم (السبت) في الحرم المكي، ووري جثمانه في مكة المكرمة. الراحل من رواد الإعلام في المملكة، وحاصل على ماجستير الصحافة من أمريكا، وتقلد عدة مناصب في مؤسسات إعلامية، ومنها رئاسة تحرير مجلة اقرأ، وصحيفة المدينة. الفقيد والد كل من” م/ ياسر، د/ ميساء، د/ ميسون، م/ أحمد”. ويتقبل العزاء بمنزله- رحمه الله- بحي النعيم بمدينة جدة، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 19 ذي القعدة 1446هجرية، الموافق 17 مايو 2025م وذلك لمدة ثلاثة أيام. أسرة تحرير” البلاد” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. “إنا لله وإنا إليه راجعون”. وسيكون عزاء الرجال بمسجد النقاء- حي النعيم.

أما عزاء السيدات فسيكون في منزل الفقيد- رحمه الله.