الرياضة

الأهلي يقسو على الخلود برباعية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1446 هـ      17 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

دك فريق الأهلي شباك ضيفه الخلود برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي رباعيته عبر فراس البريكان في الدقيقة 47، ثم تعادل الخلود عن طريق ماتيو دامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.

وأعاد رياض محرز التقدم للأهلي في الدقيقة 66، ثم أضاف سميحان النابت ثالث الأهداف في الدقيقة 77، ثم إيفان توني من ركلة جزاء قبل النهاية بـ 4 دقائق.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة في المركز الخامس. فيما تجمد رصيد الخلود عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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