الأهلي يقسو على الخلود برباعية

محمود العوضي- جدة
دك فريق الأهلي شباك ضيفه الخلود برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي رباعيته عبر فراس البريكان في الدقيقة 47، ثم تعادل الخلود عن طريق ماتيو دامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.
وأعاد رياض محرز التقدم للأهلي في الدقيقة 66، ثم أضاف سميحان النابت ثالث الأهداف في الدقيقة 77، ثم إيفان توني من ركلة جزاء قبل النهاية بـ 4 دقائق.
هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 64 نقطة في المركز الخامس. فيما تجمد رصيد الخلود عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.
الأهلي ينتصر على الخلود بـ (4-1)
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الخلود | #SSC pic.twitter.com/4EZXlXMMIu
— SSC (@ssc_sports) May 17, 2025