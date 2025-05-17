“الأرصاد” يستعرض مع 48 جهة الاستعدادات المبكرة لموسم الحج

البلاد- جدة

عقد المركز الوطني للأرصاد، بمقره الرئيس في جدة “ورشة عمل الأثر المناخي” في نسختها الثانية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن غلام، وبمشاركة ممثلي 48 جهة حكومية وميدانية معنية بأعمال موسم الحج؛ بهدف تعزيز الجاهزية والتنسيق المشترك لموسم حج 1446هـ.

وأكد الدكتور غلام خلال كلمته الافتتاحية على أهمية الاستعداد المبكر، مشيرًا إلى أن المركز كثف جهوده هذا العام بدعم منظومة الرصد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حيث بلغت تغطية الأجواء 100% باستخدام أحدث المحطات والرادارات والتقنيات، إلى جانب الفرق الميدانية المتخصصة.

وتضمنت الورشة استعراضًا للحالة المناخية المتوقعة خلال موسم الحج، ونتائج دراسة الإجهاد الحراري لحج العام الماضي، كما تم عرض خطة مركز التغير المناخي لوضع رؤية استشرافية لمواسم الحج حتى عام 1471هـ، مع إبراز دور برنامج استمطار السحب في تحسين الظروف المناخية بالمناطق المستهدفة.

وناقشت الورشة مدى جاهزية شبكة الرصد، وأنظمة الطوارئ، وآليات مواجهة الظواهر الجوية الحادة. وتم استعراض المنصة الرقمية للمركز، ونظام التنبؤ بالسيول المفاجئة، والخدمات المقدمة للجهات الحكومية والخاصة.

وشهدت الورشة أيضًا عرضًا للإطار الإعلامي والتوعوي الذي ينفذه المركز خلال موسم الحج، حيث تم الكشف عن أكثر من 14 خدمة معلوماتية وتوعوية موجهة لحجاج بيت الله الحرام، مع التأكيد على أهمية تنسيق الرسائل الإعلامية، والاعتماد على المركز كمصدر رسمي ودقيق لمعلومات الطقس والمناخ.

ويأتي انعقاد الورشة ضمن جهود المركز في دعم منظومة الحج بمعلومات مناخية دقيقة؛ لضمان موسم آمن ومستقر، بما يحقق تطلعات القيادة ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.