400 حافلة بـ 12 مساراً لنقل الحجاج

أكّدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جاهزيتها لموسم حج 1446هـ، بمجموعة من المشروعات والمبادرات النوعية تركزت في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وأبرزها تشغيل منظومة “حافلات مكة” بـ 400 حافلة في 12 مساراً لنقل الحجاج خلال الموسم.
وياتي ذلك ضمن جهود تطويرية شملت البنية التحتية ومنظومة النقل والخدمات الميدانية والصحية، حيث تغطي حافلات 431 محطة توقف و4 محطات مركزية، إلى جانب تحسين بيئة المشاة في المنطقة المركزية عبر توسعة الأرصفة وتظليل المسارات، وتخصيص ساحات للصلاة.
وتستهدف الخطة تعزيز الكفاءة التشغيلية في المسارات ذات الكثافة العالية، من خلال التنسيق مع حافلات النقابة العامة للسيارات والجهات ذات العلاقة، وتخصيص مواقع عالية الاستيعاب لخدمة “أجرة مكة” مع تنظيم عمليات التشغيل عبر عقود مع مزودي الخدمة، لضمان سلاسة التنقل وموثوقية الخدمة خلال الموسم.
وشملت أعمال التطوير في مشعر مزدلفة تنفيذ مسار مخصص للمشاة على مساحة 170 ألف متر مربع بأرضيات مطاطية، وزراعة 10 آلاف شجرة تسهم في تخفيف الإجهاد الحراري وتظليل المسارات.
كما تضمنت التجهيزات الميدانية في مشعر منى مستشفى بسعة 200 سرير، إلى جانب 71 مركز طوارئ موزعة في مواقع استراتيجية على امتداد المسارات، ومناطق للاستراحة وجلسات مظللة، وتطوير 400 براد مياه حديث التشغيل لضمان توفر المياه على مدار الساعة.
فيما نفذت الهيئة وحدات خيام بطابقين لتطوير خدمات الإسكان، وأُنشئت عدة دورات مياه متعددة الطوابق، مما أسهم في توسعة إضافية لمخيمات الحجاج وتحسين توزيع المساحات داخل المشاعر، واستمرار توفير خدمة “السكوتر الكهربائي” للعام الثاني على التوالي عبر 3 مسارات مخصصة، دعمًا لخيارات التنقل الخفيف، وتيسير حركة الحجاج في أثناء أداء المناسك.
وتعكس هذه المشروعات والمبادرات حجم التنسيق والتكامل القائم بين الهيئة الملكية والجهات الشريكة في منظومة الحج، وبُنيت معظم هذه الأعمال على جهود متكاملة وعمليات تخطيط مشترك، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ والخدمة.
وتزامنًا مع هذه الاستعدادات الميدانية، أطلقت الهيئة الملكية حملتها الإعلامية لموسم حج 1446هـ، لتسليط الضوء على هذه المشروعات والمبادرات، وتقديم محتوى توثيقي يواكب مختلف مراحل الحج، ويعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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