شاهد| الهلال يقلب الطاولة على الفتح في ” روشن”

البلاد- جدة
بريمونتادا مثيرة، حول فريق الهلال تأخره لفوز قاتل أمام الفتح3/4، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
سجل سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 15، مستغلا عرضية متقنة من الجانب الأيمن، ليرتقى ويحول الكرة برأسية وسط مشاهدة من ياسين بونو.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفتح حسين قاسم في الدقيقة 18.
وعاد سفيان بن دبكة ليسجل الهدف الثاني له ولفريق الفتح في الدقيقة 24، بنفس الطريقة التي سجل بها الهدف الأول، مستغلا عرضية ويحولها لشباك الحارس ياسين بونو.
وتقمص الحارس نواف العقيدي قفاز الإجادة في الدقيقة 33، بعدما تصدى لهدف محقق من المهاجم الكسندر ميتروفيتش وحرم الهلال من تسجيل هدف تقليص الفارق.
وشهدت الدقيقة50 تسجيل ناصر الدوسري هدف تقليص الفارق لفريق الهلال.
وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس الفتح ليسدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.
وجاء الهدف الثالث لفريق الفتح عن طريق اللاعب المغربي مراد باتنا في الدقيقة 82.
وسجل الكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 85، بعد عرضية حولها برأسه لداخل الشباك.
وعاد ميتروفيتش ليسجل هدف الثاني والرابع للهلال في الدقيقة 90+2، بتسديدة أرضية باغتت الحارس.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفتتح عند 34 نقطة بالمركز الثاني عشر.
ميتروفيتش يهدي الهلال نقاط الفتح🔵✅
🎙️ الأهداف بصوت سليمان الشريف #دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/fR9TbXuu9f
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2025