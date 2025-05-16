الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الهلال يقلب الطاولة على الفتح في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الهلال يقلب الطاولة على الفتح في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1446 هـ      16 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بريمونتادا مثيرة، حول فريق الهلال تأخره لفوز قاتل أمام الفتح3/4، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

سجل سفيان بن دبكة الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 15، مستغلا عرضية متقنة من الجانب الأيمن، ليرتقى ويحول الكرة برأسية وسط مشاهدة من ياسين بونو.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفتح حسين قاسم في الدقيقة 18.

وعاد سفيان بن دبكة ليسجل الهدف الثاني له ولفريق الفتح في الدقيقة 24، بنفس الطريقة التي سجل بها الهدف الأول، مستغلا عرضية ويحولها لشباك الحارس ياسين بونو.

وتقمص الحارس نواف العقيدي قفاز الإجادة في الدقيقة 33، بعدما تصدى لهدف محقق من المهاجم الكسندر ميتروفيتش وحرم الهلال من تسجيل هدف تقليص الفارق.

وشهدت الدقيقة50 تسجيل ناصر الدوسري هدف تقليص الفارق لفريق الهلال.

وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 60، بعدما انفرد بحارس الفتح ليسدد الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث لفريق الفتح عن طريق اللاعب المغربي مراد باتنا في الدقيقة 82.

وسجل الكسندر ميتروفيتش هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 85، بعد عرضية حولها برأسه لداخل الشباك.

وعاد ميتروفيتش ليسجل هدف الثاني والرابع للهلال في الدقيقة 90+2، بتسديدة أرضية باغتت الحارس.

وبتلك النتيجة، رفع  الهلال رصيده إلى 69 نقطة في المركز  الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفتتح عند 34 نقطة بالمركز الثاني عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *