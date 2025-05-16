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شاهد| النصر يتعادل مع التعاون في ” روشن”
الرياضة

شاهد| النصر يتعادل مع التعاون في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1446 هـ      16 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

سقط فريق النصر في فخ التعادل أمام فريق التعاون 1/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

جاء هدف فريق النصر في الدقيقة 51 عن طريق البرتغالي أوتافيو، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل المرمى.

وأدرك فريق التعاون التعادل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب روجير مارتينيز.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطة في المركز  الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل التعاون إلى 42 نقطة بالمركز الثامن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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