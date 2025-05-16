شاهد| النصر يتعادل مع التعاون في ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
سقط فريق النصر في فخ التعادل أمام فريق التعاون 1/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
جاء هدف فريق النصر في الدقيقة 51 عن طريق البرتغالي أوتافيو، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل المرمى.
وأدرك فريق التعاون التعادل في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب روجير مارتينيز.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل التعاون إلى 42 نقطة بالمركز الثامن.
هدددددف!⚽️
رأسية أوتافيو تمنح النصر أول الأهداف في شباك التعاون ⚽️🔥
النصر 1 × 0 التعاون #دوري_روشن_السعودي
#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/pd8iH5vSMk
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2025
هدددددف!⚽️
التعاون يعود للقاء عن طريق مارتينيز ⚽️🔥
النصر 1 × 1 التعاون #دوري_روشن_السعودي
#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/S2JSO7so5s
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2025