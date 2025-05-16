برشلونة يتوج بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

البلاد- جدة

توج فريق برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه، بعد فوزه 2-0 على مضيفه فريق إسبانيول مساء أمس الخميس في الجولة 36.

ورفع فريق برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط أمام ريال مدريد، وهو فارق لا يمكن تعويضه مع تبقي جولتين فقط حتى النهاية. بالمقابل، توقف رصيد إسبانيول عند 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وبعد شوط أول متواضع من برشلونة، أطلق لامين يامال تسديدة ساحرة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى العليا لمرمى جوان غارسيا في الدقيقة 53.

وطُرد لياندرو كابريرا مدافع إسبانيول بعد تعديه بالمرفق على يامال في الدقيقة 80، حيث طلب حكم الفيديو المساعد من الحكم مراجعة الواقعة.