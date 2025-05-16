الرئيسية
/
/
/
/
/
الخليج يتغلب على العروبة بثنائية
الرياضة

الخليج يتغلب على العروبة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1446 هـ      16 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الخليج على العروبة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريفين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

سجل اللاعب اسماعيل قندوس الهدف الأول لفريق العروبة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وتمكن اللاعب كونستانتينوس فورتونيس من تسجيل هدف التعادل التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وأضاف كوستاس الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة بالمركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة بالمركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *