الخليج يتغلب على العروبة بثنائية

البلاد- جدة

تغلب فريق الخليج على العروبة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريفين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

سجل اللاعب اسماعيل قندوس الهدف الأول لفريق العروبة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وتمكن اللاعب كونستانتينوس فورتونيس من تسجيل هدف التعادل التعادل لفريق الخليج في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وأضاف كوستاس الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 75.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة بالمركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة بالمركز السادس عشر.