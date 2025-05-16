الرياضة

الحميداني عضوًا بلجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2029

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1446 هـ      16 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر – الرياض

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر بن عبدالهادي الحميداني ليكون عضوًا في لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2029.

جاء ذاك خلال اجتماع كونغرس FIFA في دورته الـ 75 والذي عقد في مدينة أسونسيون باراغواي وترأسه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إينفانتينو.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر بن حسن المسحل، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بندر الحميداني على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في الفيفا، مؤكدًا أن هذا الانتخاب جاء تأكيدًا لمسيرته القانونية ونجاحاته الدائمة، والتي تأتي امتدادًا لعضويته في لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حتى 2027.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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