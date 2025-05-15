وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة

محمد الجليحي- الرياض

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في خطوة مهمة نحو تعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية وتطوير رياضة الملاكمة محليًا.

حيث ضم مجلس إدارة الإتحاد في عضويته كلًّا من المهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي، والأستاذ محمد الخريجي، والأستاذ عبدالرحمن الحمود، والأستاذ ماجد الغرابي، والأستاذ محمد الحمدان، والأستاذ فراس مؤذن، والأستاذ سلطان آل الشيخ.

ويعد هؤلاء الأعضاء من الكفاءات والخبرات المتنوعة التي سيكون لها المساهمة الكبرى في تنمية اللعبة، ومنحها المزيد من التواجد في المملكة والنهوض بآفاقها نحو العالمية.



وفي تصريح له، تقدم المستشار تركي آل الشيخ بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، على ثقتهما ودعمهما المستمر لتطوير الرياضة السعودية بشكل عام، ورياضة الملاكمة بشكل خاص.

وجاء هذا التشكيل ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي الملاكمة في المملكة، ورفع مستوى التنافسية، واستضافة بطولات دولية ترسخ موقع السعودية كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

كما يأتي قرار التعيين في وقت يشهد فيه قطاع الرياضة في المملكة قفزة كبيرة من حيث الاستثمارات والاستضافات، وكان لرياضة الملاكمة نصيب وافر من الاهتمام، بعد تنظيم عدة نزالات عالمية جذبت أنظار الجمهور العالمي، إضافة إلى مشاركات أبطال المملكة في مختلف البطولات القارية والدولية.