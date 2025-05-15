الإقتصاد

نيوم تستعرض مشاريعها المستقبلية

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1446 هـ      15 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
استعرضت “نيوم” أبرز ملامح رحلتها التنموية ورؤيتها المستقبلية ، وإنجازاتها على مستوى قطاعاتها ومشاريعها، وعلى رأسها المدينة الإدراكية “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والنظيفة”، و”تروجينا”، و”وجهة نيوم للسياحة الجبلية” ، وذلك من خلال جناحها التفاعلي في “واحة الإعلام” ، على هامش المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار. وشهد الجناح إقبالًا واسعًا من الزوار والمهتمين من مختلف الجنسيات، إذ أتاح لهم تجربةً رقميةً غامرة تضم عروضًا مرئية ومحتوى تفاعليًا يُبرز ما تحقّق من تقدّم في قطاعات نيوم المتنوعة، بما فيها الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والبيئة الحضرية، والرياضة، والسياحة، إضافةً إلى استعراض المجتمعات المستقبلية قيد التطوير داخل المشروع.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود نيوم المستمرة للتعريف بالتحوّلات النوعية التي تقودها المملكة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، وتأكيد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر مبادرات ومشاريع رائدة تحظى باهتمامٍ عالمي متزايد.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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