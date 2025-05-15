نيوم تستعرض مشاريعها المستقبلية

البلاد – الرياض

استعرضت “نيوم” أبرز ملامح رحلتها التنموية ورؤيتها المستقبلية ، وإنجازاتها على مستوى قطاعاتها ومشاريعها، وعلى رأسها المدينة الإدراكية “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والنظيفة”، و”تروجينا”، و”وجهة نيوم للسياحة الجبلية” ، وذلك من خلال جناحها التفاعلي في “واحة الإعلام” ، على هامش المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار. وشهد الجناح إقبالًا واسعًا من الزوار والمهتمين من مختلف الجنسيات، إذ أتاح لهم تجربةً رقميةً غامرة تضم عروضًا مرئية ومحتوى تفاعليًا يُبرز ما تحقّق من تقدّم في قطاعات نيوم المتنوعة، بما فيها الطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والبيئة الحضرية، والرياضة، والسياحة، إضافةً إلى استعراض المجتمعات المستقبلية قيد التطوير داخل المشروع.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود نيوم المستمرة للتعريف بالتحوّلات النوعية التي تقودها المملكة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، وتأكيد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر مبادرات ومشاريع رائدة تحظى باهتمامٍ عالمي متزايد.