ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446هـ

البلاد ــ جدة

استقبل ميناء جدة الإسلامي, أمس، أولى طلائع الحجاج القادمين بحرًا من جمهورية السودان, البالغ عددهم (1407) حجاج، عبر سفينة “واسا إكسبرس”، وكان في استقبالهم مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، ورئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المكلف مازن بن أحمد التركي، وعدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية في الميناء.

وحرصت “موانئ” على اتخاذ جميع التدابير لتعزيز الجاهزية، والاستعداد لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي الشريف، ورفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء لكل ما من شأنه إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج واستلام الأمتعة، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم، من خلال خطة تشغيلية متكاملة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالتكامل مع منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن.

وتتضمن خطة الهيئة التشغيلية توفير (100) نقطة (كاونتر) للجوازات، و(300) عربة لنقل أمتعة الركاب، و(9) قاطرات بحرية لتوجيه وترصيف السفن، و(12) قطعة بحرية مساندة، و(24) دورية للأمن والسلامة، و(13) سيارة إسعاف وإطفاء، ومركزًا صحيًا وطبيًا، وتم تجهيز

صالتي القدوم والمغادرة لخدمة أكثر من (5000) حاج، إضافة إلى مُعدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى.

وأطلقت “موانئ” ثلاث مبادرات متكاملة؛ للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تشمل مبادرة “خدمة حاج بلا حقيبة”، ومبادرة “غادر بلا أمتعة”، ومبادرة “طريق مواشي الهدي والأضاحي”، بما يعمل على تسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وحرصت الهيئة على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل ميناء جدة الإسلامي بكفاءة عالية، من خلال تأهيل مستوصف طبي وتجهيز سيارات إسعاف متطورة, إضافة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج، عبر توزيع النشرات والمطويات التوعوية المختلفة، وتوفير الأدوية، والعلاجات اللازمة.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي, يُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا مهمًا على ساحل البحر الأحمر، ويمتد على مساحة (12,5) كيلومترًا مربعًا، ويحتوي (62) رصيفًا، كما يضم عددًا من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قطر وإرشاد بحري، وصالات لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، مجهزة بشكل متكامل.