مقومات الطائف.. عنوان الاقتصاديين والمستثمرين في معرض العقار

البلاد- جدة
تصدَّرت الطائف أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة اهتمام المتخصصين من اقتصاديين ورجال أعمال ومستثمرين في معرض العقار والديكور ومواد البناء الأول، لما تقدمه من مقومات ومؤشرات فعَّالة ومرتفعة، حسب ما أكدته غرفة الطائف تصل إلى 80% في جودة الحياة بحسب المقياس العالمي لازدهار المدن، وبنسبة 51.2% بوصفها مدينة منتجة بتعداد سكاني يصل إلى زهاء مليون نسمة.
وشكّل معرض العقار والديكور ومواد البناء الأول -الذي دشَّنه سمو محافظ الطائف، ويجمع نخبةً من صناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين من داخل المملكة وخارجها- وجهةً متميزةً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة في قطاع الأنشطة التجارية وقطاع الأنشطة الصحية وقطاع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتعليمية والترفيهية والسياحية والصناعية، التي تلبي رغبة المستثمرين ورواد الأعمال، وتتعامل مع التحديات والحلول التي يحتاجونها في تطوير المحافظة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وتحدثت العديد من عناوين ومحاور محاضرات وجلسات معرض العقار حول القطاع السياحي والتجاري والترفيهي كأحد أهم التحولات التي يعيشها مجتمع الطائف، اجتماعيًا وثقافيًا، مع تسارع النمو الذي يشهده القطاع العقاري السياحي، إذ تعد المحافظة من أهم الوجهات السياحية في المملكة، الأمر الذي يعزز استكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها التنموية الاستثمارية، وما تتمتع به من مزايا عديدة تشكل قيمة مضافة لاقتصادها المحلي.
ونقلت الأجواء المصاحبة للمعرض مفاهيم الحلول والابتكار النوعي للعقار، التي ركزت على ترسيخ وتعزيز بيئة وثقافة المكان والزمان بالطائف، وتطورها وفق أدوات وهوية المسار الثقافي والسياحي والترفيهي، لضمان تحول اقتصادي مزدهر تحظى به الطائف.