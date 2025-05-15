الرياضة للمرة الثانية.. إعادة احتجاج الوحدة ضد النصر إلى الانضباط

البلاد- جدة أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعادة ملف احتجاج نادي الوحدة ضد النصر إلى لجنة الانضباط والأخلاق للمرة الثانية. واحتج الوحدة على تأخر وصول بعثة النصر لنحو 10 دقائق عن الموعد الرسمي لانطلاق المباراة، التي حقق فيها “العالمي” الفوز خارج ملعبه بهدفين نظيفين. ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق الاحتجاج في قرار قابل للاستئناف أصدرته بتاريخ 4 مارس الجاري، لكن لجنة الاستئناف ألغت القرار، وأعادت إليها ملف الاحتجاج. في 28 أبريل الماضي، جددت لجنة الانضباط رفضها لاحتجاج الوحدة، لكنها شددت على أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة “144” من لائحة الانضباط والأخلاق. ومرة أخرى، أعلنت لجنة الاستئناف قبول استئناف الوحدة، وأعادت القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر والبت فيها مجدداً.