شاهد| حسمت الأمور.. الدوري للنمور

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
توج فريق الاتحاد بلقب دوري روشن للمحترفين، بعد تغلبه على الرائد 3-1 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.
حسم العميد تتويجه بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بفارق 9 نقاط عن الهلال الثاني، الذي يواجه الفتح الجمعة.
اللقب هو العاشر في تاريخ الاتحاد، ليصبح ثاني الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري السعودي خلف الهلال (19)، ومتفوقاً على النصر (9).
بذلك، ضمن الاتحاد المقعد الثاني لكرة القدم السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، بعد الأهلي؛ بوصفه بطل نسخة الموسم الحالي 2024-2025.
وتشتد المنافسة بين أندية الهلال والنصر والقادسية على المقعد الثالث في دوري الأبطال، الذي سيكون من نصيب صاحب المركز الثاني في دوري روشن.
فاجأ الرائد ضيفه بهدف مبكر عبر الكاميروني عمر غونزاليس في الدقيقة التاسعة، بعد خطأ دفاعي مشترك بين الثنائي عبد الإله العمري ونغولو كانتي.
وأدرك ستيفن بيرغوين التعادل للاتحاد في الدقيقة 21 بصناعة عبد الرحمن العبود، قبل أن يضيف دانيلو بيريرا الهدف الثاني للعميد من رأسية جميلة في الدقيقة 40.
بدأ العميد الشوط الثاني بشكل مثالي بعدما أضاف المتألق العبود الهدف الثالث في الدقيقة 47.
هددددددف⚽!
الأول للرائد.. عمر غونزاليس يسجل هدف التقدم🔥⚽
الرائد 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/7zvASKv4Sa
— SSC (@ssc_sports) May 15, 2025
هددددددف⚽!
عودة اتحادية.. بيرجوين يعود بفريقه للمباراة🔥⚽
الرائد 1 × 1 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/8Oldf5kBcY
— SSC (@ssc_sports) May 15, 2025
هددددددف⚽!
الثاني للاتحاد.. دانيلو بيريرا يضعها برأسية⚽🔥
الرائد 1 × 2 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/IqgkpST28C
— SSC (@ssc_sports) May 15, 2025
هددددددف⚽!
ثلاثية اتحادية.. العبود يضع بصمته⚽🔥
الرائد 1 × 3 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/xH6FnlVAiB
— SSC (@ssc_sports) May 15, 2025