شاهد| بولونيا يعبر ميلان ويتوج بكأس إيطاليا لأول مرة منذ 51 عاماً

البلاد- جدة
سجل دان ندوي هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه بولونيا للفوز (1-0) على ميلان في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الأربعاء، وتحقيق أول لقب له منذ 51 عامًا.
ورغم البداية القوية والسريعة للشوط الأول وحصول الفريقين على فرص خطيرة فإن الشوط انتهى بالتعادل السلبي بعد تصديات حاسمة من حارسي المرمى.
افتتح بولونيا التسجيل بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد أن قام تيو هرنانديز مدافع ميلان بتدخل مثالي على ريكاردو أورسوليني لكن لسوء حظه وصلت الكرة إلى ندوي غير المراقب الذي وجد مساحة ليسدد الكرة بهدوء من مسافة قريبة في الشباك.
وواجه ميلان صعوبة في صناعة أي خطورة على مرمى بولونيا رغم تأخره ولم يتمكن من إدراك التعادل، ليحصل بولونيا على أول لقب كبير له منذ فوزه بالبطولة نفسها في عام 1974.
"عادوا لصناعة التاريخ.. نصف قرن من الزمان لابد أن ينتهي" 🌟
شاهد هدف تقدم بولونيا على الميلان في نهائي الكأس بتعليق أحمد الحامد ⚽️#ميلان_بولونيا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/cyOd518Y0f
— ADSportsTV (@ADSportsTV) May 14, 2025