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شاهد| الشباب يعبر الرياض بثلاثية في روشن
الرياضة

شاهد| الشباب يعبر الرياض بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1446 هـ      15 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق الشباب نقاط مباراته أمام مضيفه الرياض، بالفوز عليه بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

بادر الشباب بالتهديف عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 15، ورد بيرنارد مينساه بالتعادل للرياض في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتمكن هارون كامارا من تسجيل هدف الشباب الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وحسم كريستيان جوانكا النقاط الثلاث لفريقه الشباب بهدف التأكيد مع الدقيقة 90+2.

وغاب عن الشباب هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعرضه للطرد في مباراة الأهلي بالجولة الماضية من روشن.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 57 نقطة ليحتل المركز السادس، والخسارة جمدت رصيد الرياض عند 38 نقطة في المرتبة التاسعة بجدول روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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