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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1446 هـ      15 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ياماندو أورسي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية الأسبق السيد خوسيه موخيكا كوردنو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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