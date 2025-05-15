الشرع: أشكر ولي العهد.. وقرار رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة لإحياء اقتصادنا.. «لقاء رباعي» يبحث مستقبل الأوضاع في سوريا

البلاد – الرياض

بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاء أمس (الأربعاء) في الرياض بين سموه الكريم، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (مشاركًا عبر اتصال هاتفي) وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية، وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأعرب فخامة الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار فخامة الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة؛ لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.