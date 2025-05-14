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ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو القعدة / 1446 هـ      14 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – الرياض
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.
Alaa

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