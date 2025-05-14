وجّه دعوة للمستثمرين.. الحقيل: فرص للشركات الأمريكية في المدن الذكية السعودية

البلاد – الرياض

وجّه وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، دعوة مفتوحة للمستثمرين الأمريكيين للدخول في القطاع العقاري السعودي، سواء في مجالات التطوير، أو إدارة المرافق، أو بناء المدن الذكية، أو إعادة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، مشددًا على أن المملكة لا تبحث فقط عن تمويل، بل عن شركاء إستراتيجيين يسهمون في تصميم حلول مستدامة لمستقبل المدن السعودية.

وقال: إن المملكة تشهد تحولًا حضريًّا غير مسبوق بفضل رؤية المملكة 2030، وأن الوزارة تقود أكثر من (11) ألف مشروع تنموي من خلال أكثر من (300) بلدية في مختلف مناطق المملكة، تشمل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بشراكات أمريكية، مشيرًا إلى أن نسبة تملك المساكن ارتفعت من (47 %) قبل إطلاق رؤية (2030) إلى أكثر من (60 %) حاليًّا، مع تطلع الوزارة إلى الوصول إلى نسبة (70 %) بحلول عام 2030.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعادة تطوير (3) مدن رئيسة بالتعاون مع أكثر من (80) شريكًا من القطاع الخاص المحلي، فيما تسعى إلى توسيع هذه الشراكات لتشمل مستثمرين دوليين، ومن ذلك الشركات الأمريكية ذات الخبرة العالمية.