“واحة الإعلام” تختتم يومها الأول بتفاعل واسع وحضور دولي لافت

البلاد- الرياض اختُتمت مساء الثلاثاء أعمال اليوم الأول من “واحة الإعلام”، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتزامن مع زيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب إلى المملكة، بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وسط حضور لافت من الإعلاميين الدوليين، والقيادات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وشهد اليوم الأول زخمًا إعلاميًّا وتفاعليًّا في مختلف أروقة الواحة، حيث انطلقت التغطيات المباشرة من الاستوديوهات التلفزيونية، وأجريت اللقاءات الميدانية، فيما توافد الزوّار على معرض “مرور 90 عامًا من العلاقات السعودية الأمريكية”، الذي قدّم سردًا بصريًّا وزمنيًّا لمحطات الشراكة الممتدة بين البلدين. وحظيت تجربة الضيافة باهتمام واسع من الضيوف، الذين استمتعوا بقائمة مبتكرة من الأطباق والمشروبات المستوحاة من التقاليد السعودية والنكهات الأمريكية، عاكسةً فلسفة الواحة في تقديم الضيافة كأداة ثقافية تعبّر عن روح المملكة. وأكد عدد من الإعلاميين والدبلوماسيين أن واحة الإعلام في نسختها التاسعة، تُعد نموذجًا احترافيًّا متقدّمًا يوفّر بيئةً متكاملةً لتغطية الأحداث الكبرى، ويُظهر مستوى التطور الذي وصلت إليه المملكة في تنظيم الفعاليات الإعلامية على مستوى دولي. وتُواصل الواحة أعمالها إلى اليوم الأربعاء في يومها الثاني والأخير، وسط ترقّب لاستمرار التغطيات والزيارات، وتفاعل أوسع من الشخصيات الإعلامية الدولية، في محطة ختامية تُجسّد رؤية وزارة الإعلام في تعزيز الحضور الإعلامي السعودي عالميًّا، وتقديم المملكة بمنظور حديث ومتكامل.