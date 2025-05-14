ميناء جدة يستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين من السودان

البلاد- جدة

استقبل ميناء جدة الإسلامي اليوم أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرًا لموسم حج 1446هـ، والبالغ عددهم 1407 حجاج من جمهورية السودان، وذلك عبر سفينة “واسا إكسبرس”، وسط استعدادات تشغيلية متكاملة وخطة محكمة لاستقبالهم وتيسير إجراءات دخولهم.

كان في استقبال الحجاج معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، وسعادة الرئيس المكلف للهيئة العامة للموانئ “موانئ” الأستاذ مازن بن أحمد التركي، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العاملة في الميناء.

وحرصت “موانئ” على تسخير إمكاناتها كافة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان راحة ضيوف الرحمن، من خلال خطة تشغيلية شاملة تضمنت تجهيز 100 نقطة جوازات، و300 عربة لنقل الأمتعة، و9 قاطرات بحرية لترصيف السفن، و12 قطعة بحرية مساندة، إضافة إلى 24 دورية للأمن والسلامة، و13 سيارة إسعاف وإطفاء، فضلاً عن مركز صحي متكامل.

كما تم تجهيز صالتَي القدوم والمغادرة بطاقة استيعابية تفوق 5000 حاج، إلى جانب معدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات والتنقل بكل يسر.

وأطلقت الهيئة العامة للموانئ ثلاث مبادرات لخدمة الحجاج وتسهيل تجربتهم، شملت: “خدمة حاج بلا حقيبة”، و”غادر بلا أمتعة”، و”طريق مواشي الهدي والأضاحي”، كما عملت على رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج من خلال توزيع المطويات التوعوية وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا على ساحل البحر الأحمر، يمتد على مساحة 12.5 كيلومتر مربع، ويضم 62 رصيفًا وعددًا من المحطات والمرافق المتخصصة لاستقبال الحجاج والمعتمرين بكفاءة عالية.