من منصات التتويج إلى منصات البث.. حضور نوعي لطلاب “موهبة” في واحة الإعلام

البلاد – الرياض

استقبلت “واحة الإعلام” المصاحبة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترمب عددًا من طلاب “موهبة”، ضمن زيارة خاصة تهدف إلى تعريف الجيل الصاعد بمنظومة العمل الإعلامي والتقني المتكاملة التي تقدمها الواحة تزامنًا مع زيارة فخامة الرئيس الأمريكي إلى المملكة.

وتجول الطلاب في مناطق الواحة المختلفة، من بينها استوديوهات البث المباشر، ومعرض “مرور 90 عامًا على العلاقات السعودية الأمريكية”، وأجنحة المشروعات الوطنية المستقبلية مثل مشروع نيوم، وشركة القدية للاستثمار، وشركة المربع الجديد، حيث أتيحت لهم فرصة التفاعل مع محتوى متنوع يجمع بين الثقافة، والإنتاج الإعلامي، والتقنية.

وعبّر الطلاب عن فخرهم بما شاهدوه من جاهزية تنظيمية ومهنية إعلامية، مؤكدين أن المملكة لا تكتفي بالتميّز في مجالات العلوم والابتكار، بل تمضي بثبات نحو ريادة إعلامية إقليمية وعالمية.

كما نوّهوا أن مثل هذه الزيارات تلهمهم بالاستمرار في تحقيق التميز، وتفتح أمامهم نوافذ جديدة لفهم الدور المتكامل للإعلام في دعم الصورة الوطنية وتوثيق التحولات التنموية التي تعيشها المملكة.