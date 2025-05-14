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“مؤتمر علمي” لترسيخ الابتكار في السعودية الاثنين المقبل

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو القعدة / 1446 هـ      14 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض
ينطلق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ويعقد على مدى يومين، بتنظيم من جمعية الميتاجينوم والميكربيوم.
ويجمع المؤتمر -الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال العلمي المتقدم- نخبة من الباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تسليط الضوء على أحدث تقنيات الجينوم والميكروبيوم وتطبيقاتها في مجالات الصحة والبيئة.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في ظل التوجه الوطني نحو دعم الابتكار العلمي وتطوير البحث التطبيقي في المجالات الطبية والبيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستفادة من تقنيات الميتاجينوم والذكاء الاصطناعي في مواجهة الأمراض المعدية ومقاومة المضادات الحيوية.
وسيتيح المؤتمر للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والمعارف العلمية، واستعراض أبرز الابتكارات في تحليل البيانات الجينية وتطبيقاتها في الطب الحديث، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية متخصصة.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات العلمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية تعزز من دور الجمعية مركزًا بحثيًّا مرجعيًّا في هذا المجال المتقدم.
وأكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم الدكتورة همسة آل طيب، سعي الجمعية من خلال هذا الحدث إلى بناء مجتمع بحثي متخصص، وتقديم استشارات علمية مبنية على الأدلة، والمساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية في المملكة، وذلك عبر توظيف أحدث ما توصلت إليه التقنية الحيوية والجينومية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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