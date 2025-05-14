الرياضة “كوستا” يجري عملية جراحية في الدوحة

البلاد- الدمام

أجرى البرتغالي جواو كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عملية جراحية ناجحة في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام الخليج في دوري روشن. ومن المقرر أن يبدأ كوستا برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق بين الطبيب المشرف على حالته والجهاز الطبي بالنادي، حيث سيخضع للمرحلة الأولى من التأهيل.