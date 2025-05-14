فيرمينو يقترب من العودة إلى الدوري البرازيلي

البلاد- جدة

كشفت تقارير أن البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، يستعد لمغادرة دوري روشن السعودي، والعودة إلى الملاعب البرازيلية، مع نهاية الموسم الجاري، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى منتصف عام 2026.

ووفقًا لصحيفة “Globo” البرازيلية، فإن فيرمينو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي أسهم في تتويج الأهلي باللقب لأول مرة في تاريخه على حساب كاواساكي فرونتال الياباني، يخطط للرحيل عن السعودية هذا الصيف.

من جانبه، ذكر الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن نادي فلامنغو البرازيلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع فيرمينو، ووجّه استفسارات رسمية حول وضع اللاعب، وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم هذا الاهتمام، أشارت التقارير إلى وجود عقبتين قد تحولان دون انتقال نجم الأهلي إلى فلامنغو؛ أولهما أن مركز رأس الحربة ليس أولوية حالية لدى إدارة النادي، حيث يركزون على التعاقد مع لاعب وسط هجومي وجناح. أما السبب الثاني فهو نية فلامنغو التعاقد مع لاعب الوسط جورجينيو، الذي يُتوقع وصوله إلى ريو دي جانيرو في مطلع يونيو.

وكان النادي الأهلي قد قرر رفع اسم فيرمينو من قائمته المحلية مطلع العام الجاري، إلا أنه واصل الاعتماد عليه في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث قدم مستويات مميزة ساهمت في تتويج الفريق بالبطولة.

وخلال مشواره في البطولة، لعب فيرمينو 12 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أخرى، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة عن جدارة.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع فيرمينو في صيف عام 2023، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي بعد نهاية عقده، ضمن صفقة بارزة استهدفت تعزيز خط الهجوم في مشروع الفريق الجديد.