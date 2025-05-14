شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي توقع عقدي شراكة لتطوير المدارج ومواقف الطائرات وأبراج المراقبة

البلاد- الرياض أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع عقدي شراكة تنفيذية مع شركة “بارسونز” العالمية المتخصصة في توفير حلول الطيران، لتقوم بموجبهما بتنفيذ أعمال جديدة للمطار على مدار السنوات الأربع الأولى من عملية التطوير.

جاء ذلك على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وتهدف الشراكة إلى تطوير مدارج وممرات ومواقف الطائرات، وأبراج مراقبة الحركة الجوية، وكذلك إنشاء حزم البنية التحتية الأرضية، بما في ذلك الطرق، والمرافق، والأنفاق، والجسور، وشبكة السكك الحديدية، والمناظر الطبيعية.

وتشتمل العقود على قيام “بارسونز” بتوفير خدمات إدارة المشروع في جميع مراحل العقدين، بما في ذلك التطوير المبكر، والتصميم، والتصاريح والموافقات، والمشتريات، والبناء، وبدء التشغيل التجريبي، والتسليم، والتنسيق العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا أن اختيار “بارسونز” شريكًا تنفيذيًا لمطار الملك سلمان الدولي يعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق رؤية الشركة في بناء مطار عالمي المستوى، يجمع بين الابتكار، والاستدامة، وكفاءة التشغيل، مبينا أن تطوير هذا المشروع الضخم يتطلب شراكات قوية مع خبراء عالميين في البنية التحتية وإدارة المشاريع.

وقال:” نحن ملتزمون بتقديم تجربة سفر متطورة، وتعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030″.