شراكة إستراتيجية بين مجموعة stc وأوراكل لدعم التحول الرقمي في المملكة بقيمة تجاوزت ملياري ريال

البلاد- الرياض
وقعت مجموعة stc وشركة Oracle العالمية، اتفاقية شراكة بقيمة تتجاوز ملياري ريال؛ بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي جاءت ضمن الشراكة الإستراتيجية بين المجموعة وأوراكل الممتدة لأكثر من 18 عامًا، إلى تطوير بنية تحتية سحابية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول سحابية سيادية من خلال منصة Oracle Alloy، التي تستضيفها مراكز بيانات تابعة لشركة center3، الذراع المختص بالبنية التحتية الرقمية لمجموعة stc.
ويُعزز هذا التعاون من ضمان بقاء البيانات داخل المملكة، والامتثال التام لأنظمة حوكمة البيانات السعودية، مما يدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.
ويأتي تسليط الضوء مجددًا على هذه الشراكة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة، ما يعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار التقني وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك.
وتجسد الشراكة بين مجموعة stc وأوراكل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الممكن الرقمي الرائد ومزود تقنيات الحوسبة السحابية العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويُمهّد الطريق لتوطين تقنيات الجيل القادم من الخدمات السحابية داخل المملكة.