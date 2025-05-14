ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة

متابعة – محمد الجليحي

أُسدل الستار على منافسات البطولة العربية للجولف للناشئين والناشئات والسيدات، التي استضافتها جمهورية مصر العربية بتنظيم متميز من الاتحاد المصري للجولف، وأُقيمت فعالياتها على ملعبي نادي مدينتي وقطاعية ديونز، بمشاركة 12 دولة عربية.

وقد شهدت البطولة إشادة واسعة من الوفود والمسؤولين العرب، لما تميزت به من دقة تنظيم وكرم ضيافة وتجهيزات احترافية، إلى جانب أجواء تنافسية عالية عكست تطور رياضة الجولف في الوطن العربي. وعلى الصعيد الفني، فرض المنتخب المغربي سيطرته على أغلب الفئات، محققًا إنجازًا لافتًا بحصده معظم الألقاب في منافسات الفردي والفرق بمختلف المراحل العمرية.

النتائج الفنية للبطولة:

الناشئون تحت 13 سنة (فردي):

المركز الأول: ليث قودين (المغرب)

المركز الثاني: جلال عطية (لبنان)

المركز الثالث: محمد مهدي فقوري (المغرب)

الناشئات تحت 13 سنة (فردي):

المركز الأول: فاطيمة الزهراء الحالي (المغرب)

المركز الثاني: سماح ملحلي (المغرب)

المركز الثالث: مايا اسطنبول (تونس)

الناشئون تحت 16 سنة (فردي):

المركز الأول: دانييل سكولوف (قطر)

المركز الثاني: علي الدين سلامة (مصر)

المركز الثالث: محمد بوحمو (المغرب)

الناشئات تحت 16 سنة (فردي):

المركز الأول: نهى غادي (المغرب)

المركز الثاني: لارا باخور (لبنان)

المركز الثالث: صوفيا الزبيري (المغرب)

الناشئون تحت 18 سنة (فردي):

المركز الأول: أمين العامري (المغرب)

المركز الثاني: سالم العبكل (الكويت)

المركز الثالث: راشد النقبي (الإمارات)

السيدات (فردي):

المركز الأول: ريم أمني (المغرب)

المركز الثاني: هانا الين (الإمارات)

المركز الثالث: سارة أبو بكر (الإمارات)

نتائج الفرق:

الناشئون تحت 13 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: مصر – الثالث: تونس

الناشئات تحت 16 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: تونس – الثالث: السعودية

الناشئون تحت 16 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: مصر – الثالث: الأردن

الناشئون تحت 18 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: الإمارات – الثالث: تونس

السيدات (فرق):

الأول: المغرب – الثاني: الإمارات – الثالث: تونس