حراك هلالي” متأخر” قبل مونديال الأندية.. سيلفا مدربًا.. ومعسكر خارجي يجهز الفريق

الرياض- محمد الجليحي

أفادت مصادر إنجليزية إلى اتفاق مؤكد بين المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، ونادي الهلال لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وستكون أولى مبارياته مع الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

ويبلغ سيلفا من العمر 46 عامًا، ويشرف فنيًا على فريق فولهام الإنجليزي، الذي تحسن معه بعد إشرافه عليه.

ولا يعتبر المدرب صاحب سجل بطولي؛ حيث حقق بطولتين على مستوى عال، وهي الدوري اليوناني، وكأس البرتغال فقط. ولكنه يملك الطموح لبناء وصناعة اسم له في عالم التدريب.

مسيرة سيلفا

بدء سيلفا مسيرته التدريبية عام 2011؛ حيث قاد خلالها أستوريل وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، وانتقل للدوري الإنجليزي ليدرب إيفرتون وفولهام وواتفورد وهال سيتي، وفي اليونان أشرف فنيًا على أولمبياكوس، وحقق معه الدوري المحلي.

خاض خلال مسيرته التدريبية 506 مباريات، انتصر في 247 وتعادل في 101 مباراة، وخسر خلالها 158 لقاء.

يتميز المدرب فنيًا بإجادة البناء من الخلف، وتركيزه على التوازن بين الدفاع والهجوم.

وفي السياق، يسابق الهلال الزمن لترتيب أوضاعه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تقرر

أن تكون هناك إجازة للاعبين غير المنضمين للمنتخبات بعد نهاية مباريات دوري روشن، التي ستكون

أمام القادسية في 26 مايو الجاري، لمدة أسبوع، وبعد فراغ لاعبي المنتخب الوطني- الذين سيلعبون

أمام البحرين في 5 يونيو، وأمام أستراليا في 10 يونيو ضمن تصفيات مونديال 2026- سيلتحقون

بالفريق في معسكر خارجي بالولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء البطولة العالمية.