متابعات توجهات توصيل الطعام في السعودية للربع الأول من 2025..”كيتا” تكشف: الوجبات السريعة تتصدر.. و”الحلويات” ترتفع.. وسرعة التوصيل تتزايد

“كيتا” تبرز توجهات الطلبات عبر نحو 25,000 مطعم و30,000 سائق توصيل في المملكة البلاد- الرياض

أعلنت “كيتا”- الذراع الدولية لشركة “ميتوان” الصينية العملاقة في خدمات التوصيل حسب الطلب- عن تقريرها للربع الأول من عام 2025، كاشفة عن توجهات طلبات السعوديين، وما يطلبونه، وأين تتغيّر الذائقة، وكيف أصبحت خدمات التوصيل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية. فعبر شبكة تضم أكثر من 30,000 سائق توصيل و25,000 مطعم شريك في أنحاء المملكة، قدمت “كيتا” بيانات فورية؛ تعكس تفضيلات المستهلكين وأنماطهم الغذائية المتنوعة. أرقام “كيتا” في الربع الأول من 2025 ● الوجبات السريعة: حازت على أكبر عدد من إجمالي الطلبات

● الحلويات والمشروبات: تقريبا 1 من كل 5 طلبات

● 244 طلبًا من عميل واحد خلال الربع

● أسرع توصيل تم تسجيله: أقل من دقيقة

● أكبر طلب: 4,791 ريالًا (وجبة سعودية تقليدية تتكون من 83 صنفًا)

● المطبخ الإيطالي: من ضمن أعلى 5 فئات من مجموع الطلبات على مستوى المملكة. الذائقة التي شكّلت الربع الأول من 2025 • تعتبر الوجبات السريعة؛ الخيار الأول في مدن المملكة الرئيسة؛ بما في ذلك جدة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، فيما جاءت الرياض في المرتبة التالية، محافظةً على مركزها بين الأعلى طلبًا.

• جاءت المأكولات العربية في المرتبة الثانية بقوة، حيث سيطرت – بشكل خاص- في الأحساء، والرياض، والدمام، وشكلت نحو خُمس الطلبات المحلية في كل من هذه المدن.

• شكّلت الحلويات والمشروبات معًا ما يقارب طلبًا واحدًا من كل خمسة طلبات؛ ما يعكس تزايد الإقبال على الإضافات الفاخرة، خاصة في فترات الظهيرة والمساء.

• احتلت المأكولات الإيطالية- باستمرار- مرتبة ضمن أعلى 5 خيارات في جميع المدن الكبرى، ما يعكس شعبيتها الواسعة والثابتة في المملكة العربية السعودية. ذائقة المدن في لمحة ● جدة: الدجاج المقلي والبرجر والمشروبات الغازية

● الرياض: اللحوم المشوية والأطباق العربية

● مكة: الوجبات التقليدية والوجبات العائلية

● المدينة: توازن بين السلاسل العالمية والحلويات

● الدمام: تركيز على المأكولات العربية التقليدية

● الخرج: الأعلى في طلبات المشروبات

● الأحساء: مزيج قوي بين الأطباق العربية والحلويات. رقم قياسي لأكبر وجبة من أبرز اللحظات خلال الربع الأول لهذه السنة، كان طلبًا بلغت قيمته 4,791 ريالًا سعوديًا؛ كأكبر طلب منفرد في الفترة؛ حيث احتوى على 83 صنفًا، وتم توصيله بسرعة قد تسبق “رنة جاهزية الميكروويف”! سواء كان وليمة عائلية، أو مناسبة خاصة، أو مجرّد تخطيط أسبوعي ذكي، فقد برهنت “كيتا” أنها لا توصل الطعام- فحسب- بل تنفّذ الولائم بخفة وسرعة وطابع خاص. متماشية مع رؤية السعودية 2030 تدعم “كيتا” أهداف رؤية المملكة 2030؛ من خلال تمكين المطاعم المحلية، وتعزيز جودة الحياة عبر الابتكار التقني، وتحقيق تحوّل جذري في قطاع التوصيل بخدمات ذكية قابلة للتوسع.