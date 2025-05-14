ترمب يغادر المملكة وولي العهد في مقدمة مودعيه

البلاد – الرياض

غادر فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الرياض، اليوم، عقب زيارة دولة للمملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مودعي فخامته لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي.

كما كان في وداع فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق).