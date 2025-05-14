بعد إنجازه الآسيوي.. يايسله مستمر مع الأهلي لموسم إضافي

حسمت إدارة شركة النادي الأهلي موقفها من استمرار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث تتجه لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين لمواصلة العمل الفني.
وقد أبدى يايسله رغبته الصريحة في البقاء على رأس الجهاز الفني “للراقي” في الموسم المقبل، واضعًا نصب عينيه التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الذي يُعد الهدف الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة.
يذكر أن عقد المدرب الألماني يتضمن بندًا يسمح للنادي بتمديد الارتباط معه لموسم إضافي بعد انقضاء الموسمين الأصليين، وهو ما فعلته الإدارة بالفعل، ما يضمن استمرار المشروع الفني بقيادة يايسله.
وحقق يايسله مؤخرًا إنجازًا تاريخيًا مع الأهلي بعد أن قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي، إثر فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2–0 في النهائي الذي احتضنه ملعب “الإنماء” في جدة.
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