النصر.. تغييرات إدارية كبيرة في الموسم المقبل

هاني البشر– الرياض
كشفت مصادر صحيفة” البلاد” عن تحركات وتغييرات إدارية كبيرة سيشهدها البيت النصراوي، في الصيف المقبل؛ حيث تقرر استقالة رائد اسماعيل من شركة النصر، على أن يخلفه الرئيس التنفيذي الحالي ماجد الجمعان؛ ليترك مهمة الرئيس التنفيذي لشخص أجنبي سيتم تعيينه لاحقًا.
وكشفت المصادر أن الهدف من الخطوة النصراوية هي إعطاء ماجد الجمعان صلاحيات أكبر؛ لكي يتحرك من خلالها لتدعيم فريق النصر للموسم القادم، بعد موسم النصر الصفري؛ حيث وجهت الجماهير أصابع الاتهام بشكل أساسي إلى الإدارة، التي تلقت انتقادات عنيفة؛ بسبب اختياراتها للاعبين والمدربين، خاصة التعاقد مع ا الإيطالي ستيفانو بيولي.
وذلك الوضع برمته أجبر المدير التنفيذي رائد إسماعيل على تقديم استقالته من منصبه، على أن يرحل مع نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024-25؛ ليحل ماجد الجمعان محله.
وقد تعرض رائد إسماعيل لانتقادات لاذعة من قِبل الجماهير النصراوية؛ بسبب “نتائج” الفريق، منذ فترة تولي البرتغالي لويس كاسترو قيادة العالمي، فيما استمر مسلسل الغياب عن الألقاب الرسمية مع المدرب ستيفانو بيولي.
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