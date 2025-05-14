“السيبراني” يعزز جاهزية الجهات الوطنية في موسم الحج

البلاد ــ جدة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أمس عن انطلاق أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المتخصصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني؛ بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة والتميز والأمان، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج الذي تُنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة في موسم حج هذا العام، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن التمرين الذي تنفذه على مدى يومين في محافظة جدة، يشارك فيه أكثر من (300) جهة وطنية يمثلها أكثر من (800) مسؤول ومتخصص في مجال الأمن السيبراني، ويتضمن إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، باستخدام بيئة تقنية واقعية لتمكين المشاركين فيه من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءًا من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، وذلك عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًّا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويشتمل “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ” على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو جميع القطاعات.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.