الإقتصاد

السوق السعودي جدير بالثقة العالمية

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو القعدة / 1446 هـ      14 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

قالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة: إن رؤية 2030 حولت السعودية إلى وجهة استثمارية، من خلال جهود القيادة السعودية، التي وضعت برنامج تطوير القطاع المالي، وجميع الجهات العاملة في السوق المالية، لنصل إلى سوق متكامل عالميًا، ويعتبر جديرًا بثقة المستثمرين.
وبيّنت أنه تم ذلك من خلال عقد العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات التنظيمية التي صاحبها الكثير من الابتكارات الجادة، سواء من خلال المشاركين السعوديين أو الكثير من الشركاء العالميين، خاصة من البنوك الأميركية، ومن شركات مثل بلاك روك، التي كانت من أوائل الشركات، التي أطلقت بعض صناديق المؤشرات في السعودية، ومثل فرانكلين تيمبلتون التي أطلقت صناديق السندات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *