السوق السعودي جدير بالثقة العالمية

قالت سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية القابضة: إن رؤية 2030 حولت السعودية إلى وجهة استثمارية، من خلال جهود القيادة السعودية، التي وضعت برنامج تطوير القطاع المالي، وجميع الجهات العاملة في السوق المالية، لنصل إلى سوق متكامل عالميًا، ويعتبر جديرًا بثقة المستثمرين.

وبيّنت أنه تم ذلك من خلال عقد العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات التنظيمية التي صاحبها الكثير من الابتكارات الجادة، سواء من خلال المشاركين السعوديين أو الكثير من الشركاء العالميين، خاصة من البنوك الأميركية، ومن شركات مثل بلاك روك، التي كانت من أوائل الشركات، التي أطلقت بعض صناديق المؤشرات في السعودية، ومثل فرانكلين تيمبلتون التي أطلقت صناديق السندات.