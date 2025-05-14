أمير الشرقية يطلع على إنجازات وزارة الموارد في المنطقة

البلاد ــ الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه أمس، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي.

واستعرض ، أبرز منجزات الوزارة في المنطقة، والبرامج والمبادرات الجاري تنفيذها، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المشاريع المستقبلية، التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مقدمًا لسموه، عرضًا حول جهود الوزارة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب الغامدي، عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل واهتمامه بجهود الوزارة ومبادراتها في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية محمد بن سعود السماري.

إلى ذلك رعى سمو أمير المنطقة الشرقية، أمس ، حفل جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أنس بن سلمان الدحيلان، أن الجمعية بذلت منذ تأسيسها جهودًا كبيرة في تقديم الخدمات والمساندة والدعم للمصابين، ممن يحتاجون إلى رعاية طبية ودعم نفسي ومعنوي، وتقديم التوعية والإرشاد لذويهم بعد تشخيص الحالة المرضية للمصاب.

وأفاد بأن الجمعية تعمل على تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية بالشراكة والتكامل مع الجهات ذات العِلاقة؛ بهدف تقديم خدمة صحية متميزة، والإسهام في رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور الدحيلان إلى أن رؤية الجمعية ترتكز على تحقيق الريادة في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لمصابي التصلب العصبي المتعدد وذويهم، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع هادفة تدعمهم نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا، وتسهم في مساعدتهم على التعايش الإيجابي والفعال مع المرض، عبر دمجهم في المجتمع.

وفي ختام الحفل كرَّم سمو أمير المنطقة الشرقية داعمي الجمعية وشركاء النجاح.