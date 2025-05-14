أكد نمو الإسهام الاقتصادي للقطاع.. الخطيب: رؤية المملكة أسهمت في جذب 100 مليون سائح

البلاد – الرياض

أكّد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة مسؤول عن (10 %) من الاقتصاد العالمي، ويشكل حاليًّا (5 %) من الاقتصاد السعودي بعد أن كان يشكل (3 %) في 2019م، والمستهدف بحلول 2030م، (10 %)، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030، أسهمت في جذب (100) مليون سائح.

وتناول خلال مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار، التسهيلات التي قدمت للسياحة، ومنها فتح الأبواب لمواطني (65) دولة للتقديم بطلب تأشيرة زيارة للسعودية، والحصول عليها في مدة تتراوح بين دقيقتين إلى (5) دقائق بحد أقصى.

وأوضح- طبقًا لـ “واس”- أن المملكة أصبحت ضمن أكثر (10) دول زيارة في العالم، فمنذ عام (2019)، استقبلت نحو (5) ملايين زائر، وقفز هذا العدد حاليًّا لأكثر من (30) مليون زائر قادم من الخارج، والهدف الوصول إلى (50) مليون سائح بحلول (2030)، وهو ما سيضع المملكة في مرتبة واحدة من أكثر (5) دول زيارة في العالم.

وقال:” نحن متحمسون جدًّا لبناء هذا القطاع الجديد، ونعمل على استكشاف الفرص المحتملة واكتشاف الروائع والكنوز التي تزخر بها المملكة، تحت توجيه سمو ولي العهد- حفظه الله- ونتسارع نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030، وستصبح السياحة بأهمية النفط في الاقتصاد السعودي”.