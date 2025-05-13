7.5 % نمو سنوي.. 180 مليار ريال سوق الاتصالات والتقنية

البلاد – الرياض

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى (180) مليار ريال خلال عام 2024، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت (7.5 %) خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال النسخة الحادية عشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2025، أمس في الرياض، بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ونخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، حيث شهد المنتدى خمسة عروض رئيسة وجلسة نقاش حول الأداء المالي لقطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة.

وقال مدير عام التنظيمات في الهيئة ثامر الخويطر، إن وسيط سرعة الإنترنت المتنقل في المملكة بلغ 129 ميجابت في الثانية، ما يضعها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين لعام 2024 ، لافتا إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة وصل إلى 68.2 مليون اشتراك، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 7 %، وأن حجم سوق الفضاء في عام 2024 بلغ نحو 7.1 مليار ريال.

من جهته أوضح جاسم الجبران، رئيس قسم الأبحاث في “الجزيرة كابيتال”، أن حجم أصول الشركات المدرجة بقطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة بلغ 255 مليار ريال، في حين وصل إجمالي إيراداتها إلى 128 مليار ريال، مبينًا أن القيمة السوقية لشركات الاتصالات والتقنية المدرجة تُقدَّر بنحو 427 مليار ريال.