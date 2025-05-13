2.4 مليون مواطن في سوق العمل الخاص

البلاد- بريدة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17%، وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30%، بينما تحقق الآن أكثر من 35.5 % قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليارات ريال؛ كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أسهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة مليوني، و400 ألف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة أمس، للوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعليّة واستدامة العمل في القطاع الخاص.