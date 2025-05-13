“وادي الواحة” يُمكّن الإعلاميين من تغطية زيارة الرئيس الأمريكي عبر بنية تقنية متقدمة

البلاد- الرياض
شكّلت منطقة “وادي الواحة” إحدى المناطق الأساسية في “واحة الإعلام”، التي نظّمتها وزارة الإعلام، مركزًا متكاملًا للخدمات الإعلامية، وقدّمت حلولًا فنية وتقنية متقدمة سهّلت على الإعلاميين المحليين والدوليين تغطية زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر واحترافي.
وجاء تجهيز “وادي الواحة” بدعم مباشر من وزارة الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، التي وفّرت بنية تحتية تقنية عالية الكفاءة، شملت إستوديوهات بث مباشر متكاملة، ومواقع DTL مخصصة للظهور التلفزيوني المباشر، إضافة إلى وحدات دعم فني تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الإنتاج والبث.
وقد استفادت كبرى وسائل الإعلام المحلية والأمريكية والدولية من هذه المنظومة، في إعداد ونقل محتواها الإعلامي من قلب الحدث، ضمن بيئة تُمكّن الصحفيين من العمل بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على جودة الصورة والمحتوى بما يتماشى مع أهمية الحدث ومكانته الدولية.
ويُعد “وادي الواحة” نموذجًا عمليًا لرؤية وزارة الإعلام في تطوير المنصات الإعلامية الوطنية، وتقديم تجربة متكاملة تسهّل التغطية العالمية وتُظهر جاهزية المملكة في تنظيم وإدارة المحتوى الإعلامي بكفاءة عالية.