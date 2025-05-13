الرياضة نجم تشيلسي على رادار النصر

البلاد- جدة

دخل الإكوادوري موزيس كايسيدو، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي النصر؛ وفقًا لما ذكرته ميديا عالمية اليوم الثلاثاء. وأكدت صحيفة “تليغراف” أن كايسيدو بات مصدر اهتمام إدارة نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويبلغ كايسيدو من العمر 23 عامًا، ونجح في المساهمة بـ 6 أهداف مع تشيلسي في الموسم الجاري خلال 42 مباراة رسمية. ويتطلع النصر لتدعيم خط وسطه في الموسم المقبل، وإبرام عدة صفقات قوية بعد ارتفاع معدل أعمار الفريق. ويحتل النصر المرتبة الثالثة في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.